PAPOZZE - Papozze presa di mira dai topi d'appartamento. Per la seconda volta nell'arco di pochi giorni i ladri hanno agito nel cuore della piccola comunità rivierasca per mettere a segno le proprie razzie. In questa nuova occasione a essere depredata è stata un'abitazione di via Di Vittorio, una strada in pieno centro abitato. Uscita di casa nel tardo pomeriggio, l'inquilina è rientrata subito dopo cena trovando l'amara sorpresa di vedere la sua abitazione messa a soqquadro. «I ladri sono penetrati dal cancello sul retro viene riferito dai familiari della giovane, che ha subito il furto forzando il doppio vetro di una finestra al pianterreno per penetrare in una camera da letto e agire, nonostante l'ora non tarda, del tutto indisturbati. L'allarme non era in funzione, in quanto si prevedeva una breve assenza da casa», sufficiente però agli scassinatori per introdursi all'interno e far man bassa di tutto quanto hanno potuto asportare.

ALLARME EVITATO

Tra le cose di maggior valore portate via anche un aspirapolvere marca Folletto, appena acquistato; attrezzo, che potranno comodamente piazzare sul mercato illecito dal momento che è assolutamente nuovo, e magari spuntando anche un buon prezzo. Nel bottino anche denaro contante, una borsa, biancheria, asciugamani e un piumone. «Si sono appropriati di cose non ingombranti e di peso contenuto, che hanno potuto trasportare comodamente riprendono i familiari della vittima. Non hanno preso invece il computer e il televisore. Vedremo con l'assicurazione cosa riusciremo a recuperare». I Carabinieri sono intervenuti immediatamente per il riscontro dei fatti e la mattina seguente il furto è stato denunciato alla locale stazione dell'Arma. Per la derubata non resta che riparare i danni subiti e ricomprare gli oggetti prelevati, mentre per i residenti è necessario moltiplicare le precauzioni e segnalare alle Forze dell'ordine eventuali individui sospetti che si aggirano in paese.