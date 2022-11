MARTELLAGO - Ladri in azione anche venerdì sera. Alle 18 una banda di due predoni, notati anche da una residente, ha preso di mira via Toti, a Olmo; hanno scavalcato la recinzione di una palazzina, ma hanno desistito per la presenza dei proprietari, poi saltando la rete sono passati nella casa singola accanto e qui hanno colpito approfittando dell'assenza del giovane che ci abita. Sono saliti sul terrazzo al primo piano, hanno devastato con un piede di porco una pur resistente porta finestra, facendolo solo qui tremila euro di danni, e, una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze ma si sono dovuti accontentare di oggetti di bigiotteria.

Ad accorgersi della brutta sorpresa il padrone di casa, rientrato poco dopo. Anche a Martellago, sempre venerdì sera, è stata segnalata la presenza di tre giovani travisati lungo via Veneto dove mercoledì è stato svaligiato un appartamento. Non a caso ha fatto registrare un pienone, oltre 50 persone per lo più nuove e di quartieri di Martellago la riunione informativa promossa sabato a Olmo dai responsabili del controllo di vicinato.