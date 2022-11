MARTELLAGO - Casa svaligiata in pieno giorno per un bottino di 5mila euro tra soldi, oro e oggetti griffati. Continuano i furti e mercoledì è toccato a un appartamento al primo piano di una palazzina di via Veneto, in centro a Martellago, di una coppia sulla cinquantina. I residenti erano partiti alle 7 per andare al lavoro ma quando la proprietaria è rientrata, alle 17, ha trovato la porta aperta e le stanze sottosopra.

I ladri, dei professionisti, si sono introdotti nell'edificio dal portone condominiale, lasciato evidentemente aperto, e poi sono riusciti a scassinare il blocco della serratura del portoncino blindato dell'appartamento, ripulendolo e uscendo senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Pesante l'ammanco: rubati 500 euro in contanti, svariati preziosi in oro e oro bianco tra cui la fede nuziale del padrone di casa, una collana, un anello solitario, due paia di orecchini, un orologio di marca da 450 euro, una borsa della Louis Vuitton da 1.500 euro e una smartbox per un soggiorno da due notti. Alla padrona di casa, dopo l'amara scoperta, non è rimasto che avvisare il compagno e i carabinieri: giovedì la coppia ha sporto formale denuncia in caserma.