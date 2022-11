Cordignano. Paura alle 10 di mattina: torna a casa e si trova davanti i ladri incappucciati

CORDIGNANO (TREVISO) - Torna a casa e si trova davanti due ladri, il tutto alle 10 di mattina. E' successo oggi, 15 novembre, a Cordignano, in provincia di Treviso, al confine con Pordenone. Protagonista una donna di 43 anni che ha dovuto affrontare i due maviventi travisati con un cappuccio ma fortunatamente non armati. Alla vista della donna i due - che avevano in precedenza messo a soqquadro i locali dell'abitazione - dopo averla strattonata e fatta cadere a terra, minacciandola si sono fatti consegnare del denaro contante, circa 5.000 euro, che la donna teneva in casa, dandosi poi alla fuga a piedi nell'adiacente campagna. Le ricerche dei malfattori da parte delle pattuglie dell'Arma giunte sul posto dopo che la parte lesa aveva dato l'allarme chiamando il 112, hanno dato al momento esito negativo.