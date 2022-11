Ladri nelle case nel pomeriggio di domenica: furti a raffica nella frazione di Bertoneria

ZERO BRANCO (TREVISO) - Furti nelle case a Zero Branco, nella frazione di Bertoneria, sul posto sono intervenuti nella serata del 13 novembre i carabinieri della Compagnia di Treviso.

I malfattori hanno scelto le ore pomeridiane-serali per introdursi nelle abitazioni, quando i proprietari non erano in casa, nella maggior parte dei casi mediante effrazione della porta d'ingresso, e sono riusciti a portare via monili e denaro contante. In una circostanza è stato rubato da un'abitazione l'apparato di registrazione delle telecamere di sorveglianza. Indagini in corso dei militari dell'Arma che trarranno spunto, in prima battuta, proprio dai sopralluoghi effettuati presso le abitazioni "visitate", dagli ignoti malfattori, con analogo modus operandi.