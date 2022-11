CORDIGNANO -« Sono tornata a casa in bicicletta verso le dieci, ieri mattina, dal negozio di alimentari, formaggi e salumi che gestisco in centro. Ho aperto la porta d’ingresso e mi sono trovata davanti due energumeni incappucciati. Senza tanti complimenti mi hanno strattonata e mi hanno intimato di dar loro i contanti che avevo in tasca e nella cassetta di sicurezza. Un totale di cinquemila euro».

Lisa Pagotto, 43 anni è ancora visibilmente scossa dall’accaduto, nonostante siano passate delle ore da quando si è trovata davanti i due uomini che si erano introdotti nella sua abitazione in via del cimitero al civico 4, una abitazione bifamiliare dove in quel momento non c’era nessuno. Il marito Mairon Carlet era al lavoro, i due bambini della coppia a scuola. Erano passate da poco le dieci del mattino quando la titolare del negozio di alimentari aveva deciso di tornare a casa con la sua bicicletta percorrendo i due chilometri che la separano dal negozio nella piazza principale per prelevare l’auto che le sarebbe servita a caricare delle provviste.

CHOC E TERRORE

Una volta arrivata a casa l’amara sorpresa che l’ha gettata nello sconforto e nel terrore. Elisa confessa di essere piombata in uno stato di choc che l’ha inchiodata davanti alla porta senza essere capace di urlare o di reagire alla presenza dei due energumeni che le si erano improvvisamente parati di fronte . « Da quando ho aperto la porta per me è stato come se fosse calato il buio -racconta- Ero terrorizzata nel vedere questi due individui travisati con i l passamontagn a che hanno cominciato a strattonarmi. Ho avuto tanta paura, non sapevo cosa avrebbero fatto ed ero impietrita, incapace di parlare o di reagire ». L isa e’ stata costretta ad aprire la cassetta di sicurezza, dalla quale i malviventi hanno prelevato tutti i contanti che, assieme ai soldi che aveva nel portafogli o, assommavano a circa cinquemila euro. La casa era stata messa a soqquadro gia’ prima dell’arrivo di Elisa che si era recata al lavoro come sempre in bicicletta: «E ro tornata per prendere l’auto, per caricare alcune cose rimaste in negozio dopo la festa di domenica in centro. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere ». I ladri hanno approfittato della posizione isolata della casa e del fatto che non ci fosse nessuno nemmeno nell ’ abitazione attigua dove vive il cognato con la famiglia, per introdursi indisturbati a fare la loro razzia che sarebbe finita con un bottino di poco conto, non fosse tornata Lisa nel momento sbagliato.