Castelnovo Bariano. Va in fiamme una rimessa in azienda agricola, alta colonna di fumo: nessun ferito, ma gravi i danni

CASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) - È divampato un incendio all’interno di un’azienda agricola, precisamente in una rimessa di attrezzature e mezzi in Via Argine Po.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono gravi.

Sono state decine le telefonate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo nero visibile da molto distante. I pompieri arrivati da Castelmassa e Rovigo con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio già generalizzato, che ha bruciato diversi trattori e attrezzature agricole oltre a distruggere tutta la struttura. Le squadre sono riuscite ad evitare la propagazione del rogo verso una struttura simile a fianco.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche personale dell’Arpav. In corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica del luogo.