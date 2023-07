Scoppia l'incendio, anziana muore ustionata nella sua abitazione

TRIESTE - Una donna di 73 anni ha perso la vita nella propria abitazione a causa di un incendio.

L'appartamento si trova in via di Zaule 13 a Muggia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno trovato il rogo ormai nella sua fase finale di autoestinzione. A causa della presenza di fumo e di monossido nell'appartamento, i Vigili hanno provveduto alla ventilazione forzata attraverso l'utilizzo di elettroventilatori ed all'evacuazione del piano superiore dell'edificio. All'interno dell'abitazione, gli operatori hanno ritrovato la proprietaria, gravemente ustionata, per cui il personale sanitario del 118 ha constatato, purtroppo, il decesso. A scoprire il corpo della donna sarebbero stati i parenti, preoccupati perchè la stessa non rispondeva alle ripetute telefonate. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, forse una sigaretta mal spenta o lasciara accesa.