Si incendia l'impianto fotovoltaico, in fiamme il tetto della barchessa di una bifamiliare

BOVOLENTA - Dalle ore 13 di oggi, 15 luglio, i vigili del fuoco stanno operando in Ca’ Erizzo a Bovolenta per l’incendio tetto di una barchessa di una bifamiliare probabilmente innescato da un’anomalia dell’impiantopresente sulla copertura: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, Padova, Rovigo dal distaccamento volontario di Borgoricco per un totale di tre autopompe due autobotti, l’autoscala e 21 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del tetto ventilato. Le fiamme hanno interessato tutto l’ impianto fotovoltaico e parte della copertura,Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica del rogo.