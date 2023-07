Montereale Valcellina. Grizzo, incendio nella struttura che ospita minori stranieri, i ragazzi tutti in salvo

MONTEREALE VALCELLINA - Incendio nella notte a Grizzo di Montereale Valcellina in una struttura che ospita una quindicina di minori stranieri. L’allarme è scattato intorno all’una e sul posto sono arrivati 4 mezzi dei vigili del fuoco di Maniago e Pordenone che hanno lavorato fino al mattino per spegnere le fiamme. I ragazzini sono stati tutti messi in salvo.

