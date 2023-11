Abbattuto di nuovo con il flessibile l'autovelox sulla Regionale 482 Altopolesana: è la seconda volta

GIACCIANO CON B. - È successo ancora. Dopo nemmeno due mesi dal suo ritorno in funzione, l'autovelox di Baruchella è stato abbattuto di nuovo.

Le polemiche

Dopo le polemiche, soprattutto sui social, qualcuno ha pensato di passare all'azione usando le maniere forti, utilizzando un flessibile e segando il palo del velox. Per due volte. E per due volte è stato abbattuto, con le stesse modalità, anche il velox installato a gennaio a Bosaro al chilometro 51 della Statale 16 Adriatica, che lì prende il nome di via Nazionale, entrato in funzione il 20 marzo ed abbattuto una prima volta il 19 maggio, poi di nuovo il 19 luglio.