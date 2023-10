Rovigo. Auto si scontra contro un'ambulanza: ha frenato in fretta per evitare di far scattare l'autovelox

ROVIGO - Un tamponamento, non particolarmente violento. A creare non poca preoccupazione, però, il fatto che fra i mezzi coinvolti vi fosse un'ambulanza. Fortunatamente chi si trovava a bordo del mezzo di soccorso non ha riportato conseguenze di sorta, mentre, ad essere trasportate al pronto soccorso con un'altra ambulanza, pur non in gravi condizioni, sono state le persone che erano a bordo dell'auto che è stata tamponata. È successo ieri mattina sulla Statale 16 nel tratto dove sorge il cavalcavia che passa sopra all'Adigetto ed a via Martiri di Belfiore, all'altezza della Trattoria Al Postiglione. Proprio dove sono installati i due autovelox della Tangenziale, che sembrerebbero aver giocato un ruolo nella dinamica dell'incidente.

Una Ford bianca, che viaggiava da Borsea verso Rovigo, parrebbe infatti aver rallentato per evitare sanzioni. L'ambulanza della Croce Verde, che la seguiva, non ha fatto in tempo a rallentare a propria volta. Il conducente ha cercato di sterzare, ma con la parte destra del muso ha comunque cozzato contro l'auto che la precedeva. È la stessa Croce Verde di Adria ad aver poi diffuso un messaggio sui social, spiegando come «un nostro mezzo, che svolgeva servizio per conto dell'Asl 5 Polesana, è rimasto coinvolto in un incidente. Cose che non dovrebbero succedere ma che purtroppo succedono. A tutti i coinvolti vanno le nostre scuse e i più sinceri auguri di pronta guarigione». Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e polizia locale.