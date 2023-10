Schianto in A4: due auto finiscono ribaltate in mezzo alla strada. Due coppie imprigionate

Incidente in A4 nella notte di lunedì 23 ottobre: poco dopo l'una i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, in direzione Venezia, per due auto finite rovesciate, dopo essersi scontrate. Sono quattro le persone rimaste ferite.

I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari alle due coppie, presenti una per auto, rimaste coinvolte nell’incidente. I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada che hanno canalizzato il traffico su un’unica corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:40.