Incidente a Budoia. Centauro perde il controllo della moto e finisce fuori strada, è grave

BUDOIA (PORDENONE) - Terribile incidente stradale lungo la Pedemontana Occidentale nel territorio comunale di Budoia intorno le 16 di oggi, 21 ottobre: grave un centauro. Per cause ancora in corso di accertamento, una persona in sella alla sua moto ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Nessun altro mezzo sembra, al momento, coinvolto nell'incidente. Gli infermieri Sores sono arrivati sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato portato in volo all'ospedale di Udine in gravi condizioni.