Donna al volante perde il controllo della vettura e finisce in un fosso: ferita

CANEVA - Una donna di circa 60 anni di età è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Sacile, nel territorio del comune di Caneva. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (allertati i carabinieri), la donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è andata a finire in un fosso a bordo strada.

Dopo la chiamata alla numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e hanno allertato immediatamente anche i vigili del fuoco. La donna è riuscita a uscire autonomamente dalla vettura ed è stata assistita tempestivamente dall'equipaggio sanitario dell'ambulanza che poi l'ha trasportata all'ospedale di Pordenone con lesioni minori.