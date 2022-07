Schianto all'alba tra due auto, una finisce nel fosso, l'altra ruote all'aria: quattro feriti

PAESE - All’alba di questa mattina, domenica 17 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Feltrina a Castagnole di Paese per un incidente tra due auto di cui una rovesciata: 4 feriti. I pompieri arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero rimasto incastrato all’interno di un’auto, mentre gli altri tre seppur feriti sono usciti dalle macchine autonomamente. Tutti i feriti sono stati assisti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.

