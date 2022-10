Campolongo Maggiore, auto abbatte un palo della luce e finisce nel fosso: ferita la conducente Foto

CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Nella notte di domenica 2 ottobre, all'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trentino in località Liettoli a Campolongo Maggiore per un’auto finita fuoristrada, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto finita in un canale di scolo dopo aver abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica, mentre la donna alla guida è stata assistita dal personale del Suem per poi essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.