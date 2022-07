Esce di strada e finisce nel fosso, morta la persona alla guida

MONSELICE - Un incidente mortale è avvenuto a Monselice questa mattina presto, 26 luglio. Intorno alle 6.20 un'auto è uscita di strada in via Vanzo, all'altezza del civico 1, finendo nel fossato. La persona alla guida, un 38enne di origine straniera, è morta. I vigili del fuoco arrivati da Este con l'autogrù hanno estratto le due persone all'interno del mezzo: per il 38enne non c'è stato nulla da fare. Il passeggero è stato stabilizzato e portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.