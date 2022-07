Moto contro due auto. Militare americano finisce nel fosso dopo un volo di oltre 30 metri: è grave

FONTANAFREDDA - Grave incidente stradale poco prima delle 19 di oggi, giovedì 21 luglio, a Fontanafredda. Un motociclista di 25 anni, di nazionalità americana, che proveniva da Sacile, dopo essere stato urtato da un'auto è finito contro una seconda macchina. Sbalzato dalla sella, dopo un volo di oltre trenta metri è finito in un fosso pieno d'acqua. Soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza e dall'équipe dell'elisoccorso regionale, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine.

La dinamica dell'incidente è molto complessa, sarà la Polizia locale di Fontanafredda a ricostruirla. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.