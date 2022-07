Rubano un'auto e poi finiscono nel fossato, i ladri scappano e la machcina prende fuoco

GODEGA DI SANT'URBANO - Auto a fuoco nella notte a Bibano, in via Tariei . La Yaris era nel fosso, senza nessuno a bordo . Ed era stata rubata poco prima vicino alla casa della proprietaria, che poi ha avvisato i carabinieri. L'auto è andata distrutta, l'incendio è divampato verso le 4.30 di stanotte. Sono stati i vigili del fuoco di Conegliano a spegnere le fiamme. Sull'episodio indagini i carabinieri. La Yaris potrebbe essere stata usata per altri colpi ma nella concitazione della fuga i malviventi potrebbero averne perso il controllo, scappando poi a piedi prima che la vettura venisse divorata dalle fiamme.