Padova. Truffa dello specchietto, sorpreso a lanciare sassi contro le auto: denunciato 37enne

PADOVA - Colpiva le auto con dei sassi per inscenare la cosiddetta "truffa dello specchietto". Ma un cittadino attento ha segnalato il truffatore alla polizia.

Un uomo su via Gattamelata, all'altezza dello Iov, era fermo in auto e lanciava sassi contro gli altri veicoli in transito. Un passante ha segnalato la situazione al 113 e i poliziotti hanno subito capito che poteva trattarsi una "truffa dello specchietto". Quando sono arrivati sul posto, infatti, l'uomo stava provando a scucire 300 euro a un automobilista con lo specchietto retrovisore danneggiato.

Non solo. Nell'auto del truffatore, un italiano di 37 anni residente a Milano, gli agenti hanno trovato due sassi di media grandezza. Con ogni probabilità l'uomo li usava per simulare un incidente con rottura dello specchietto retrovisore al lato della guida.

L'automobilista che stava per essere truffato ha sporto denuncia e il 37enne è stato deferito per truffa. Visti i precedenti a suo carico gli è stato dato il foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Padova. L'auto, segnalata per aver in più parti d'Italia posto in essere lo stesso tipo di inganno, è stata sottoposta a sequestro preventivo.