Interviene per fermare una truffa dello specchietto, avvocato di Conegliano strattonato e minacciato: «Sappiamo dove vivi»

CONEGLIANO (TREVISO) - Truffa dello specchietto sventata da un avvocato fuori dal suo studio ma il truffatore lo strattona e tenta di rapinarlo. Protagonista eroe ma anche vittima di questa storia è l'avvocato Denis Domenin, volto noto nelle aule del tribunale di Treviso, che lo scorso giovedì 4 marzo attorno alle 12, ha evitato che due anziani cadessero nella trappola della truffa dello specchietto. Ma è stato preso di mira dai malintenzionati che lo hanno strattonato e minacciato. Immediata la querela presentata dall'avvocato al commissariato di Conegliano con tanto di foto dove si vede la targa dei truffatori di nazionalità straniera.

La truffa, gli strattoni e le minacce: escalation di violenza

Una volta che l'avvocato è andato in soccorso dei due anziani che stavano per essere raggirati, ha scattato delle foto con il cellulare all'auto dei truffatori, un Mercedes. Ma i malintenzionati hanno reagito male e lo hanno strattonato intimandolo di consegnargli il cellulare o cancellare le foto che aveva fatto poco prima. Mentre l'uomo si accaniva contro l'avvocato nel tentativo di togliergli il cellulare, la donna seduta nel lato del passeggero lo ha minacciato dicendogli che conoscevano il suo indirizzo di casa. L'avvocato ha sporto querela per tentata rapina e minacce mentre gli anziani hanno sporto denuncia per tentata truffa.