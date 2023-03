Truffa dello specchietto da Napoli a Milano dal 1993: al rapinatore sequestrato bottino da 2 milioni di euro

Un pregiudicato di 48anni, rapinatore 'trasfertista' residente a Napoli, è stato sottoposto a un sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Milano su proposta del Questore. Il provvedimento, secondo quanto riferito dalla Questura, ha colpito il patrimonio immobiliare ritenuto illecitamente accumulato negli anni grazie alle numerose rapine che l'uomo avrebbe commesso prevalentemente a Milano.

La truffa dello specchietto da Napoli a Milano

«Come scrive la Sezione autonoma Misure di prevenzione di Milano - si legge in una nota - l'attività delittuosa posta in essere fin dal 1993 denota uno stabile radicamento dell'uomo in contesti dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, grazie ai quali il medesimo, che non ha altri redditi, si è assicurato rilevanti profitti vivendo abitualmente grazie ai proventi delle attività illecite, a decorrere dal 2009, nonché negli anni 2016 e 2020, quando è stato riconosciuto responsabile di numerose rapine di orologi e beni di valore, commesse in modo sistematico» prevalentemente con la truffa dello specchietto retrovisore esterno e poi dello strappo dal polso dell'orologio dal braccio del conducente mentre lo raddrizzava.

Orologi di lusso

Alcuni orologi di lusso valevano oltre 50mila euro. Il sequestro eseguito dalla Polizia di Stato dopo le indagini della Divisione Anticrimine, riguarda diverse unità immobiliari, compresa un'attività commerciale, conti correnti e polizze, nonché il contenuto di una cassetta di sicurezza all'interno della quale è stata rinvenuta una somma in contante; il tutto per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.