Truffa dello specchietto ad Oderzo, una super nonna riconosce i segnali e non cade nella trappola

ODERZO (TREVISO) - Hanno pensato di avere a che fare con una vecchietta ingenua, la vittima ideale per la trappola del danno all’auto. I malviventi entrati in azione in via Zanusso non immaginavano che invece la “vittima” era una signora accorta e informata che, malgrado l’età non certo giovanissima e le sue 78 primavere, non è caduta nel tranello. A segnalare il fatto è Stella Cancian, consigliera comunale di Fratelli d’Italia con la quale la signora si è confidata. « È stata bravissima e non si è fatta circuire – dice la consigliera – il mio consiglio a tutti è di essere accorti».



LA TRAPPOLA

S abato mattina la signora 78enne va dal suo parrucchiere, che ha il salone nel complesso Porta Friuli, fra le vie Cesare Battisti e Zanusso. Per recarvisi, in auto, la signora è transitata a lato di piazza Grande, quindi ponte Manin ed è stato qui, all’altezza del Postumia Hotel ha sentito un rumore lieve, come di un sassolino rimbalzato sul cristallo della macchina. Ma si trattava per l’appunto di un rumorino , tanto che non vi ha badato, terminando la sua corsa e parcheggiando in via Zanusso. Scesa dall’auto è stata avvicinata da un uomo giovane che le ha chiesto se nelle vicinanze ci fosse una farmacia. La 78enne gli indica le farmacia della piazza e fa per continuare il suo tragitto verso la parrucchiera quando il medesimo uomo le dice: «Ma signora non si è accorta che scendendo dal ponte ha urtato la mia macchina e mi ha procurato uno striscio? Venga vedere il segno sulla sua auto…».