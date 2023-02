Truffe agli anziani con lo "schema ricorrente". Ecco come funziona e come riconoscerlo Videointervista

TREVISO - Gli anziani sono tra le prede preferite dei truffatori. Soggetti deboli, spesso soli, facili da circuire per chi fa leva sul loro "tallone d'Achille", famiglia o salute. E i malintenzionati sanno bene su cosa puntare per ottenere la loro fiducia e tendere la loro trappola. Il Tenente Colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, fa il punto della situazione sottolineando come le truffe perpetrate ai danni degli anziani utilizzino uno schema ricorrente.