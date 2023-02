Tecnica dello specchietto a Preganziol, agente della Questura di Treviso fuori servizio blocca il truffatore 38enne

PREGANZIOL (TREVISO) - Agente della questura fuori servizio blocca un uomo che ha tentato di truffare due anziani in auto con la tecnica dello specchietto. L'operatore della polizia della Questura di Treviso aveva notato lungo il Terraglio all'altezza di Preganziol, un uomo di 38 anni discutere con un anziano. Dopo la disussione, l'uomo è risalito nella sua Bmw ed è partito a tutta velocità. Il poliziotto che non era in servizio in quel momento, ha così avvisato la centrale operativa della Questura e ha chiesto l'ausilio della volante che si è messa ad inseguire la Bmw del 40enne. Dopo aver percorso alcune strade cittadine, direzione del Terraglio, la Bmw si è accostata ad un’altra autovettura condotta da un altro anziano. Le auto si sono fermate in un parcheggio e i due conducenti hanno iniziato a litigare. L'agente è così intervenuto e ha bloccato il 38enne che aveva tentato di truffare l'aziano conducente, asserendo di avergli danneggiato lo specchietto retrovisore della Bmw.

Il truffatore

Il conducente della Bmw è un uomo di 38 anni originario della Puglia e, a bordo dell'auto, aveva dei sassi che utilizzava per fingere l'urto con l'altra auto simulando la tecnica dello specchietto e l'uomo aveva tentato di far credere alle due anziane vittime di aver causato il danneggiamento dello specchietto della sua Bmw. L’uomo, con precedenti penali specifici, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per le tentate truffe e nei suoi confronti il Questore di Treviso ha emesso un foglio di via obbligatorio con rimpatrio presso il Comune di residenza e contestuale divieto di ritorno nei Comuni di Treviso e di Preganziol.