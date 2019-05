© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREGLIA (PADOVA) - Dal monte cadono massi e colpiscono una vettura di passaggio, una Opel Corsa, condotta da un 41enne di Vo' (Padova). Il fatot è avvenuto in via Rina a Torreglia. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. I massi sembrano essersi staccati dal costone a causa delle piogge abbondanti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.