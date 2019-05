Frana sulla strada regionale Pn22: traffico chiuso e viabilità alternativa

CLAUZETTO (PORDENONE) - La strada regionale Pn 22 è chiusa da questa mattina, 21 maggio, all'altezza del chilometro 15+500, in comune di Clauzetto (Pordenone) per un movimento franoso in atto provocato dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni.



Ne dà notizia Fvg strade intervenuta su segnalazione di alcuni automobilisti con le squadre di volontari della Protezione civile comunale e ai Vigili del fuoco. L'arteria rappresenta la principale via di comunicazione tra il capoluogo comunale e il fondovalle: i collegamenti sono assicurati dalle impervie alternative per Celante e per Vito d'Asio. Il sindaco di Clauzetto, Flavio Del Missier, nel prendere positivamente atto della solerzia dei soccorsi, ha lanciato un appello alla Protezione civile regionale per un rapido intervento di bonifica per scongiurare disagi prolungati per centinaia di residenti e per il trasporto pubblico locale. Problemi anche per una nota ditta di imbottigliamento di acqua minerale che ha sede a Pradis.

