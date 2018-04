Vuol creare lavoro, «Scusi, attenda» 18 mesi per abbattere un traliccio L'odissea burocratica di Siro Badon

di Francesco Antonini

STRA - «Credo che alla fine avremo più bagni noi di un». È più rassegnato che arrabbiato, il presidente dei, che da più di due anni scansa un ostacolo dopo l'altro nel tentativo di realizzare l'ampliamento della sua azienda. «La burocrazia è come una brutta malattia: ne senti parlare, vedi che capita ad altri, ma non ti spaventa: pensi anzi che a te non potrebbe succedere. Poi ti viene addosso, e capisci». Per spiegare il problema Badon attinge allora al suo caso personale: da quasi 30 anni guida assieme al fratello Roberto un'azienda familiare, lache ha più di 50 dipendenti, produce 110mila paia di scarpe e ha fatturato di 11,5 milioni di euro. Fin qui tutto bene, anche perché il distretto della calzatura gode di ottima salute e ha persino aumentato nell'ultimo anno il numero di addetti. Il problema nasce quando i Badon, pensando ai figli trentenni che in futuro prenderanno le redini dell'azienda, decidono di realizzare una nuova sede da 3000 mq a, di fronte alla fabbrica attuale. «Già la fase progettuale è complessa - racconta - e costosa, circa 200mila euro. Poi però bisogna chiedere le autorizzazioni agli enti e lì, tra Comune Provincia e Regione, comincia il bello».La regola che non piace per nulla al presidente Acrib si chiama, e in teoria dovrebbe servire a sveltire le pratiche. «Dopo 90 giorni - spiega Badon - se non succede nulla ogni pratica si intende approvata». Il problema però, a sentire il presidente, è che i 90 giorni non sono la misura massima ma quella minima. E così per ogni passaggio burocratico bisogna aspettare tre mesi. «Così è stato anche per la Vas (valutazione ambientale strategica, ndr) richiesta dalla Regione. Che poi, si è capito solo alla fine, non serviva neppure. Ma l'atto è arrivato troppo tardi per il Comune, perché eravamo a meno di 40 giorni dal rinnovo del sindaco e dunque non si poteva deliberare. Altro tempo perso».Ma forse la beffa peggiore è stato il. «In quel terreno ce n'era uno della media tensione e bisognava abbatterlo - spiega Badon - ma fin da subito andando all'Enel mi hanno detto "Ah, guardi, ci vorranno almeno 9 mesi"». È andata peggio: c'è voluto un anno e mezzo: «A giugno 2016 abbiamo pagato 100mila euro per l'abbattimento, e sa quando l'hanno tirato giù? Il 15 dicembre scorso. Il problema è che l'Enel ormai esternalizza tutto e se ne doveva occupare una ditta della, che non aveva il personale adatto». Più in generale, secondo Badon ogni azione diventa un problema. Uno degli esempi più curiosi è quello del trasporto della terra: «Una volta iniziati gli scavi, ogni camion deve essere autorizzato dal Comune a scaricare, e ogni volta bisogna pagare, circa 500 euro al colpo».Anche gli investimenti sono diventati un problema per le piccole aziende «che pure - sottolinea il presidente dell'Acrib - rappresentano l'80-90 per cento del tessuto economico italiano». È proprio questa l'amarezza di chi ancora crede nelle piccole imprese familiari: la mancanza di riconoscimento, e di riconoscenza. «Negli Stati Uniti e in Australia - osserva Badon - fanno tutto in 6-8 mesi, qui ci arrabattiamo da più di due anni: così il Paese è destinato a implodere, in un costante livellamento verso il basso. E meno male che qui in Comune ha vinto la cordata favorevole al progetto, perché altrimenti anche la politica ci avrebbe messo i bastoni tra le ruote».Eppure in Riviera non è solo la De Robert a voler crescere: lavorano all'ampliamento anche la. Una scelta dettata anche dai partner fondamentali degli artigiani della Riviera, le grandi case di moda. E chi avesse ancora qualche curiosità sui bagni, sappia che li troverà abbondanti nel numero e di diverse tipologie: per i. Come vuole la legge.