​Sant'Erasmo, spara contro i vicini e i carabinieri con un fucile ad aria compessa: 51enne arrestato

SANT'ERASMO (VENEZIA) - Lo hanno visto uscire di casa con un fucile ad aria compessa in mano, per poi sparare pallini contro la casa dei vicini. E successivamente, all'arrivo dei carabinieri del Nucleo natanti di Venezia, esplodere colpi anche contro i militari intervenuti per cercare di fermarlo.

È accaduto ieri sera a Sant'Erasmo: il responsabile dell'episodio di violenza, un uomo di 51 anni, residente sull'isola, è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore.

Il sostituto procuratore di turno, il dottor Roberto Piccione, lo accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e porto abusivo di arma in luogo pubblico: quel fucile, infatti, poteva detenerlo, ma secondo la procura non portarlo al di fuori della sua abitazione .

L'uomo è stato denunciato anche per il possesso di un tirapugni, rinvenuto dai carabinieri durante la perquisizione.

LE LITI CON I VICINI

Lunedì sarà il giudice per le indagini preliminari a dover valutare se restare in carcere o se gli possa essere concessa una misura cautelare meno afflittiva.

Gli inquirenti hanno accertato che tra il cinquantunenne ei vicini di casa da tempo vi è una situazione di tensione, dovuta a rumori molesti per l'uomo diventati ormai insopportabili: per questo motivo è uscito con il fucile e ha sparato pallini contro la loro abitazione, probabilmente dopo aver bevuto un po' troppo. Fortunatamente il gesto non ha avuto gravi conseguenze: nessuno è rimasto ferito, anche se i carabinieri intervenuti per calmarlo hanno rischiato grosso in quanto una scarica è stata sparata anche contro di loro. L'indagato, ex guardia giurata, è assistito all'avvocato Andrea Cerutti: lunedì l'interrogatorio di convalida.