Padova. Spara ai piccioni dal terrazzo di casa e li uccide, i vicini allarmati chiamano i carabinieri

PADOVA - Sparava ai piccioni dal terrazzo di casa, un 59enne padovano è stato denunciato per uccisione di animali. Ieri, 7 novembre, l'uomo era sul balcone del suo appartamento all'Arcella con un fucile ad aria compressa tra le mani.

E sparava agli uccelli in volo.

I vicini hanno chiamato i carabinieri che hanno perquisito l'abitazione: qui hanno trovato diverse armi legalmente detenute, ritirate in via cautelativa. Oltre del reato di uccisione di animali, l'uomo dovrà rispondere di porto illegale di arma da fuoco in pubblico.