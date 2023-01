Cittadella. Trova il cane della figlia agonizzante: pensando di alleviare le sue pene gli spara. Ma non lo uccide

CITTADELLA - Ha trovato il cane della figlia agonizzante e, pensando di alleviare le sue pene, gli ha sparato. Un 79enne di Cittadella è stato denunciato per uccisione di animali.

Ieri pomeriggio, 10 gennaio, un anziano ha sentito dei guaiti provenire dall'esterno di casa. In giardino c'era il cane della figlia agonizzante, appena investito da un'auto pirata. Così, pensando di porre fine al dolore dell'animale, ha preso il fucile da caccia regolarmente detenuto e gli ha sparato. Ma la povera bestiola non è morta subito. Il servizio veterinario ha portato il cagnolino in clinica, è morto questa mattina. Oltre alla denuncia, i carabinieri hanno sequestrato al 79enne le armi e le munizioni.