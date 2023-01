La padrona muore, il cane disperato accompagna la bara al cimitero. La scena straziante Foto

Bessie, un golden retriver femmina, non riesce a credere di avere perso per sempre la sua adorata padrona. Margo Magan di Killashee, nella contea di Longford, in Irlanda, è morta a 94 anni dopo avere vissuto una vita piena dell'amore della sua famiglia e della sua compagna a quattro zampe Bessie. L'immagine che ritrae il cane che accompagna all'interno del cimitero la bara della padrona, ha fatto il giro del mondo e in pochi giorni è diventata virale sui social.

La storia

Margo Magan è stata una donna di grande successo e carisma: era una sportiva, una nuotatrice per la precisione, ma amava anche giocare a golf e a ping pong. Mamma di 12 figli e nonna di molti nipoti, gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi in compagnia del suo golden retriver Bessie che non la lasciava mai sola.

Per Margo, Bessie era come la tredicesima figlia e chi conosceva la donna dice che era legatissima alla sua amica a quattro zampe. Come dimostra la foto postata su Twitter dal figlio di Margo, Mike, anche la cagnolina vedeva nella donna tutto il suo mondo.

Il post sui social

L'immagine del corteo funebre guidato dalla cagnolina Bessie, ha fatto il giro del web e la didascalia del figlio di Margo, Mike Magan, racconta meglio chi era la donna: «Diamo oggi l'ultimo addio a mamma Margo che se ne è andata a 94 anni. Amava il suo cane, ha cresciuto 12 figli, è stata una campionessa di nuoto, sport nel quale ha vinto diversi titoli, giocava benissimo a golf ed è stata la prima presidente donna di un golf club in Irlanda. Una leggenda».