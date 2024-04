Dolo, 44enne litiga con i vicini di casa e li minaccia con un fucile a pompa: nel garage aveva anche un altro fucile e una pistola

DOLO - Quarantaquattrenne litiga con i vicini di casa e li minaccia con un fucile a pompa: nel garage aveva anche un altro fucile e una pistola.

Nel corso delle giornate di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. L'attività dei militari si è concentrata in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, nonché nelle aree residenziali e sulle arterie principali di accesso a Chioggia e comuni della Riviera del Brenta.

Nove i denunciati a piede libero. Tra loro un 44enne di Dolo è stato denunciato per minaccia aggravata, porto abusivo di armi e munizioni e omessa custodia di armi. L'uomo infatti, in seguito a un diverbio con i vicini di casa scaturito per futili motivi, li ha minacciati con un fucile a pompa.

I carabinieri hanno sequestrato l'arma insieme a un altro fucile e a una pistola. Le armi erano custodite all’interno del garage senza le cautele e precauzioni previste dalla normativa di legge.