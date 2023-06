Incidente a Brescia. Operaio di Piove di Sacco investito da un camion in retromarcia mentre stava lavorando: morto sul colpo

BRESCIA - Terribile incidente in autostrada A4 questa mattina, 13 giugno intorno alle 11, nella zona di Lonato. A perdere la vita, un operaio di 60 anni di Piove di Sacco, Tiziano Pasquali, che è stato investito da una macchina asfaltatrice mentre era impegnato nei lavori sotto un cavalcavia nel tratto tra Desenzano del Garda e Brescia. Per lui non c'è stato niente da fare, è deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi arrivati rapidamente sul posto con un'automedica, un'ambulanza e anche l'elisoccorso. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Verona Sud con i tecnici dello Psal di Ats. Il tratto dell'autostrada è rimasta chiusa una mezz'oretta e le lunghe code di traffico che si sono accumulate devono ancora essere totalmente smaltite.