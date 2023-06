Scontro sulla Pontebbana auto-furgone: ricoverato in gravi condizioni

PONTEBBA - Un uomo è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, 5 giugno 2023, dai sanitari per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Pontebba, lungo la strada statale 13 Pontebbana, indicativamente all'altezza del viadotto dell'autostrada. E' ricoverato in gravi condizioni, incosciente. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Tarvisio) si, sono scontrati una vettura e un camion/furgoncino. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica; causa condizioni meteo avverse non è stato possibile far intervenire l'elisoccorso. Attivati i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.

Ultimo aggiornamento: 21:23

