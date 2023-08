Marco Perrotta è il nuovo difensore del Calcio Padova

PADOVA - Marco Perrotta, classe '94, entra nella difesa del Padova. Ha firmato con i biancoscudati fino al 30 giugno 2025.

Perrotta nasce a Campobasso il 14 febbraio 1994 ed è un difensore mancino.

Disputa due stagioni in maglia biancazzurra in Serie B, collezionando rispettivamente 32 e 18 presenze. Nel luglio 2019 viene prelevato dal Bari in Serie C dove gioca 28 partite di campionato più due di playoff nel 2019/2020, mettendo a segno 2 reti, e 21 presenze tra campionato e playoff ed una rete messa a segno la stagione successiva. Nel 2021/2022 passa in prestito al Palermo: con i rosanero colleziona 24 presenze in campionato e 3 di playoff, conquista a fine stagione la seconda promozione in Serie B in carriera, grazie alla vittoria dei play-off proprio contro il Padova. Nel 2022/2023 si trasferisce in prestito alla Pro Vercelli dove segna 2 reti in 30 presenze.