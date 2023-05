Calcio Padova, Alessandro Capelli è il primo acquisto per la prossima stagione

PADOVA - Il primo acquisto del Calcio Padova per la prossima stagione 2023-2024 è Alessandro Capelli. Classe 1997, Capelli ha firmato con i biancoscudati un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il centrocampista esterno è originario di Monza e calcisticamente è cresciuto nella squadra locale dove fa il suo esordio in Serie D nella stagione 2015/2016, collezionando 15 presenze. Dopo di che si è trasferito nel Fanfulla, sempre in D, realizzando 4 reti in 31 partite. Nella stagione 2019-20 passa alla Pro Sesto.