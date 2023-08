PADOVA - «Essere in città mettendo al centro il tifoso», questa la linea del Calcio Padova per la prossima stagione. Alla nuova campagna abbonamenti a prezzi bloccati rispetto ad un anno fa, scandita dallo slogan "La prima cosa bella", si aggiunge ora l'iniziativa "Bar Biancoscudato", in collaborazione con Appe Padova, che creerà una rete di locali "amici" del Calcio Padova dove i tifosi potranno raccogliersi per seguire le partite. Perché si sa, quale posto migliore del bar per condividere la propria passione calcistica? Bandiera biancoscudata e gagliardetto in bella vista, saranno questi i simboli che i locali aderenti metteranno in mostra, all'interno poi il poster con la foto di squadra, ma soprattutto tanti tifosi che spingeranno la squadra verso la tanto attesa promozione in serie B.

L'iniziativa

«Ricordo quando ero bambino e il bar era il luogo dove si andava tutti assieme a seguire le partite del Padova, con questa iniziativa vogliamo riscoprire questa tradizione - spiega il presidente biancoscudato Francesco Peghin -. Come abbiamo annunciato durante il lancio della campagna abbonamenti, stiamo proseguendo il nostro percorso per consolidare il legame tra la nostra società e la città. Siamo convinti che un legame sempre più stretto con la tifoseria creerà un valore aggiunto alla presentazione in campo. Abbiamo lanciato la prima maglia facendola indossare agli esercenti e ai negozi storici del centro, oggi si aggiunge un altro tassello riallacciando il legame con il mondo dei pubblici esercizi». La linea della presidenza Peghin sembra funzionare alla grande: con il lancio di questa nuova iniziativa, tutta la città e la provincia saranno coinvolte nel sostenere i biancoscudati nel campionato di Lega Pro 2023-2024 e nei bar già si respirerà la magia del tifo.

Come funziona

«Tra pubblici esercizi e Calcio Padova c'è un legame indissolubile - afferma Federica Luni, dirigente Appe -. Nei locali pubblici uno degli argomenti principali di discussione a colazione, durante l'aperitivo e nei ristoranti a cena è il calcio: al venerdì si parla della formazione e al lunedì si discute se ha funzionato, ora i tifosi sapranno dove andare per gioire e soffrire assieme». Con questa iniziativa il bar diventa un punto di riferimento riconoscibile dai tifosi di tutta la provincia. «Questo accordo con Appe è per noi molto importante perché collega il tifoso al bar che diventa un punto di ritrovo, di socialità e condivisione sportiva. La nostra bandiera esposta nei pubblici esercizi rappresenta quanto di più importante e fidelizzante ci sia per i nostri supporters», spiega Gianni Potti, consigliere di amministrazione del Calcio Padova. Saranno tanti i "Bar biancoscudati". Anche se Potti preferisce rimanere cauto prevedendo che saranno almeno 20 pubblici esercizi tra bar, pasticcerie e ristoranti ad aderire, molti titolari hanno già telefonato agli uffici Appe per far parte dei sostenitori del Padova, ben prima che l'iniziativa fosse resa pubblica. Ogni locale biancoscudato riceverà due accrediti di Tribuna ovest in occasione di tutte le 19 partite di stagione regolare. Verrà poi inserito nella rete di locali sostenitori della squadra e ospiterà un evento con la presenza di giocatori e rappresentanti della società. Dopo una stagione che ha deluso molti il Calcio Padova di Peghin decide di ripartire dai tifosi, riportandoli allo stadio ma anche raccogliendoli nei locali per far comunità e condividere la propria passione calcistica. In attesa del fischio d'inizio della stagione 2023-24 per i tifosi l'appuntamento è al 7 settembre, quando la squadra verrà presentata alla città in Prato della Valle.