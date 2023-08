PADOVA - Quasi l’ottanta per cento dei vecchi abbonati ha esercitato la prelazione rinnovando la propria tessera. Si è chiusa con 1.154 abbonamenti staccati sui 1.451 aventi diritto alla prelazione, la prima fase della campagna di sottoscrizione del Padova “La prima cosa bella” che già ieri è entrata nella sua seconda fase, aperta a tutti i tifosi, e che durerà sino a mercoledì 6 settembre dato che la squadra debutterà all’Euganeo domenica 10 con il Legnago. I 1.154 abbonamenti sono così ripartiti: quindici poltrone biancoscudate, trentatré poltrone vecchie glorie, duecentocinquantadue in tribuna ovest, settecentosettantasei in tribuna est.

Sono stati duecentoundici i vecchi abbonati che hanno presentato un nuovo amico sfruttando la promozione che consentiva a entrambi di avere una tariffa scontata, mentre sono state novantaquattro le sottoscrizioni degli under 15 e sessantasette quelle degli under 25.

Una risposta positiva da parte di coloro che hanno deciso di continuare a stare al fianco della squadra, ma al tempo stesso un po’ tiepida rispetto alle aspettative considerato che si partiva dal punto più basso della sottoscrizione di gennaio (1.451) da quando il Padova è ripartito, e alla luce dei prezzi bloccati rispetto allo scorso anno e della serie di promozioni pensate per incentivare le sottoscrizioni da parte del nuovo corso societario. Naturalmente ci sono ancora a disposizione ventisei giorni per fare lievitare il numero di abbonamenti e in questo periodo la sottoscrizione è aperta a tutti, inclusi i vecchi abbonati che non hanno esercitato la prelazione e per i quali vale sempre la formula porta un amico. Prezzi: Poltrone biancoscudate 530 euro, ridotto donne e over 65 380, porta un amico 315, giovani da quindici a venticinque anni 150, under 15 80; poltrone vecchie glorie 285, ridotto 210, porta un amico 175, giovani 100, under 15 50; tribuna ovest 185, ridotto 130, porta un amico 110, giovani 60, under 15 20; tribuna est 130, ridotto 95, porta un amico 80, giovani 60, under 15 20.



L’ACCORDO

La Trops Spa, società creata da Sergio Giordani e amministrata dal fratello Carlo, nota per la sua catena di negozi NonSoloSport, diventa partner ufficiale del Padova per questa stagione. Curioso che l’ex presidente del Padova, attuale sindaco della città, sostenga una società il cui presidente in pectore è Francesco Peghin, suo avversario nell’ultima campagna elettorale per Palazzo Moroni.

Nata da un’idea di tre famiglie padovane, festeggia quest’anno il trentennale dell’attività vantando sessanta negozi e quattrocentocinquanta dipendenti. I trent’anni di attività saranno celebrati dal 6 al 10 settembre in Prato della Valle con la NonSoloSport Week realizzando il più grande villaggio sportivo mai visto in centro storico: campi da basket, calcetto, pallavolo, tennis, padel, una pista di atletica, musica e food truck, e l’edizione speciale della NonSoloSport Race con atleti di grande livello e la presenza delle squadre di Padova.

Occasione nella quale interverranno anche i biancoscudati con la serata di giovedì 7 dedicata interamente a Donnarumma e compagni con tanto di presentazione della rosa dei giocatori e dello staff. Inoltre il Padova offrirà ai possessori della fidelity “Calcio Padova Card” scontistiche e promozioni nei negozi NonSoloSport.



LA PREPARAZIONE

Intanto prosegue oggi alla Guizza la preparazione della squadra che domani nell’amichevole con il Campodarsego allo stadio delle Terme di Monteortone (ingresso gratuito) chiuderà il primo mese di lavoro dato che la partenza per il ritiro a Pieve di Cadore era stata a metà luglio. Nel test di domani marcheranno visita Villa, Calabrese, Bortolussi e Franchini, con quest’ultimi due che dovrebbero riaggregarsi ai compagni da lunedì. All’inizio del campionato mancano tre settimane e dopo Ferragosto anche il mercato entrerà nel vivo per il rush finale: difensore, attaccante e centrocampista sono gli innesti che mancano in base alle richieste del tecnico.