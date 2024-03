PADOVA - Busitalia recupera passeggeri e si avvicina agli standard pre Covid. Entro la fine dell'anno dovrebbero essere assunti 60 nuovi autisti e intanto gli abbonati, intanto, potranno ottenere degli sconti su biciclette e monopattini in sharing. Complice l'addendum sottoscritto a dicembre dall'azienda assieme a Comune e Provincia, che prevede l'acquisto di quasi 200 nuovi mezzi grazie a 76,8 milioni di euro legati a fondi ministeriali e del Pnrr, la società partecipata di Ferrovie dello Stato sembra aver intrapreso una "risalita" dopo anni bilanci in rosso, decine di corse che saltavano ogni giorno e una carenza cronica di autisti.



L'ANNUNCIO

A confermarlo è stato ieri l'amministratore delegato Gino Colella. «Effettivamente stiamo recuperando passeggeri e questo è un ottimo segnale. Ci stiamo avvicinando ai numeri pre pandemia. Stando ai dati dei primi mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2019 si registra un -14%. Se si tiene conto che, l'anno scorso ci si attestava a -30% o - 35% il trend è assolutamente positivo». I numeri del 2019 parlano di infatti di 46,1 milioni di passeggeri in totale (33,4 milioni nelle linee urbane e 12,7 extraurbane). Questo significa che, entro la fine dell'anno, tra bus e tram l'utenza potrebbe arrivare a superare quota 40 milioni di utenti.



IL PERSONALE

A restare di grande attualità è, però, la questione della carenza degli autisti. «Il problema non è superato, ma i segnali sono incoraggianti. Le ultime selezioni hanno avuto una buon riscontro di candidati e con la nostra Acadamy quest'anno abbiamo riempito due classi. Entro la fine dell'anno puntiamo ad assumere il doppio degli autisti che andranno in pensione». I lavoratori che entro la fine del 2024 matureranno l'età pensionabile sono circa 30 e questo significa che i nuovi assunti potrebbero arrivare a quota 60. Per il momento non sono previsti aumenti di stipendi: questi in caso arriveranno con i rinnovi del contratto collettivo nazionale.

Grazie anche alla riorganizzazione dei turni, intanto, sembra sia stato superato l'impasse di qualche mese fa quando praticamente ogni giorno saltavano decine e decine di corse.



LE PROPOSTE

C'è poi un'altra novità. Da ieri gli abbonati a Busitala possono usufruire di importanti sconti sulle piattaforme di sharing mobility, nello specifico per i monopattini Dott e le biciclette Ridemovi. L'offerta è pensata per tutti i passeggeri maggiorenni che sono in possesso di un abbonamento di trasporto pubblico mensile, trimestrale o annuale emesso da Busitalia Veneto per il Bacino di Padova. Gli abbonati potranno ottenere un voucher mensile del valore di 10 euro per ogni mese di validità residua dell'abbonamento Tpl. L'iniziativa è finanziata con circa 270mila euro legati alle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale assegnate alla Regione Veneto, ed è valida fino al 30 giugno 2025 o comunque fino all'esaurimento dei fondi disponibili.



COME FUNZIONA

Per ottenere il voucher che dà diritto alle scontistiche, gli abbonati dovranno seguire alcuni semplici passaggi, registrandosi sulle piattaforme digitali di Dott E Ridemovi ed inserire il codice del proprio abbonamento. Dott mette a disposizione viaggi gratuiti (fino a 7 corse, della durata di 20 minuti ciascuna, ogni mese). Per quanto riguarda invece Ridemovi gli utenti potranno ottenere lo sconto sul pacchetto Movi Prime, che costerà 2,99 euro anziché 14,99 euro. «Si tratta di un'iniziativa importante che va nella direzione di incentivare sempre di più la mobilità sostenibile nella nostra città» ha concluso l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona.