PADOVA - Quanti parcheggi sono liberi in piazza Insurrezione? Quali sono le zone a più alto rischio incidenti in città? Tra quanti minuti passa il mio autobus? Quanti Pm10 ci sono oggi nell'aria? Se ora passo per quella zona troverò traffico? Dove posso trovare una bici o un monopattino in sharing? A dare una risposta in tempo reale a queste e a decine di altre domande ora c'è il progetto "My Data" illustrato ieri nel dettaglio dal Comune di Padova.