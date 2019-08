Schianto in tangenziale sull'Harley Davidson: muore medico 55enne

PADOVA - È, medico legale di 55 anni. Era stato ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, dopo lo schianto tra l'Harley Davidson che Roberto cavalcava e un furgone, ieri pomeriggio 13 agosto in Corso Australia , all'altezza delle uscite 3 e 4 in direzione di Padova Sud.Il motociclista, le cui condizioni erano subito apparse gravissime, non ce l'ha fatta. Dell'incidente, che ha causato lunghe code e obbligato per due ore alla chiusura della corsia interessata, non è ancora chiarita la dinamica anche se è stato individuato un testimone oculare. Il furgone coinvolto nel tragico incidente è un Fiat Ducato, condotto da un 41enne, italiano, residente nel Padovano.