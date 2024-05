PADOVA - In attesa dell'arrivo della 18° tappa del Giro d'Italia il 23 maggio, la città si prepara ad accogliere la carovana rosa con il Pink Friday e, intanto, si valuta la possibilità di chiudere le scuole. Questo venerdì dunque, a una settimana esatta dall'arrivo della corsa, a partire dalle 20 Padova celebrerà il ritorno del Giro con una serie di eventi e iniziative che coinvolgeranno tutto il centro storico.

Giro d'Italia, per il Pink Friday negozi aperti fino alle 22

«La città si appresta ad accogliere uno degli eventi sportivi più amati - ha spiegato l'assessore al Commercio, Antonio Bressa - e per questo abbiamo organizzato un serie di eventi. Il Pink Friday del 17 maggio è uno di questi. Venerdì sera la città s'illuminerà di rosa, i negozi potranno rimanere aperti fino alle 22 e oltre cento attività commerciali coloreranno le loro vetrine di rosa». A Palazzo Moroni però si sta lavorando per ridurre al minimo i disagi legati alle chiusure delle strade che, inevitabilmente, scatteranno il giorno della corsa. Tra le ipotesi in campo c'è anche quella di chiudere le scuole. Nel frattempo si è deciso di istituire dei bus navetta con partenza da via Corrado che consentiranno, a chi deve sottoporsi a visite o esami, di raggiungere l'ospedale Sant'Antonio che sta lungo il tracciato di gara. Altri bus navetta dovrebbero consentire ai ragazzi delle superiori di arrivare alle fermate dei mezzi extraurbani. «Per quel che riguarda le scuole - ha detto l'assessore allo Sport, Diego Bonavina - sono in corso delle consultazioni. A breve prederemo una decisione».

Menù rosa e palazzi illuminati

«Ancora una volta - ha spiegato il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi - Padova accoglie un evento di richiamo internazionale e questo, senza dubbio, aiuta nella promozione turistica».

«In occasione del Pink Friday un team di chef, pasticceri, pizzaioli, bar tender e gelatai ha creato il "Menu rosa", una serie di creazioni pensate in omaggio ai colori, ai campioni e alla storia del Giro - ha continuato il vicepresidente dell'Appe, Vincenzo Allegra -. Tutte le ricette e gli ingredienti sono descritti tramite video tutorial sui canali social ufficiali per poter essere replicati dagli esercenti padovani interessati». Tra le specialità proposte ci saranno il tramezzino di Eddy Merckx, la pizza in rosa, la torta "Volata" e il gelato al gusto "Rosa padovano". Venerdì 17 maggio la notte rosa prenderà il via alle 20 con l'accensione di sette monumenti e palazzi storici (palazzo Moroni, Camera di commercio, Specola, ex Foro Boario, palazzo Zacco, Sotto Salone, Prato della Valle) che si illumineranno di rosa immergendo la città nella magica atmosfera del Giro. Oltre cento vetrine saranno allestite con colori, simboli, foto, poster e vetrofanie che omaggeranno la corsa nell'ambito del concorso "La vetrina rosa". Il contest, che si concluderà il 24 maggio, mette a disposizione 3mila euro di montepremi per le cinque vetrine che verranno giudicate più meritevoli da una giuria di esperti. Venerdì le piazze del centro ospiteranno spettacoli e attività. In piazza Erbe si potrà assistere allo spettacolo "Le canzoni di Coppi e Bartali", reading con accompagnamento musicale dal vivo. In piazza Frutti sarà allestita un'area dedicata ai più piccoli con un percorso di agility in bici e giochi in legno di una volta, mentre per le famiglie sarà organizzato uno spettacolo di freestyle e bike trial (i bambini che vorranno prendere parte alle attività dovranno essere muniti di bicicletta, meglio se con casco). Dalle 20 l'area di piazza Garibaldi sarà adibita a palcoscenico per una serie di spettacoli di bike freestyle a cura del Reckless Trial Show. E per tutta la serata le vie del centro saranno percorse da giocolieri e acrobati della bicicletta agli ordini del clown ciclista Josefito.