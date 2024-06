BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Hanno agito di sera, in due o forse in tre, quindi con un autista in attesa in un vialetto vicino, pronto alla fuga. Sapevano che la maggior parte di quelle case sarebbe stata vuota, per le varie celebrazioni in corso nel territorio, per i rosari e le messe, o semplicemente per cenare fuori. Due intrusi si sarebbero introdotti prima in un’abitazione e poi avrebbero deciso di fare visita a un secondo locale più piccolo nella frazione di Villapiana a Lentiai di Borgo Valbelluna. Nel primo caso si sarebbero avvicinati al cortile di una casa in via Monte Garda, salendo uno sulle spalle dell’altro per riuscire a raggiungere la finestra: non avrebbero perso tempo a cercare di forzarla, avrebbero optato per un approccio meno furtivo, mandandola in frantumi con un paio di colpi di qualche arnese. C’è anche chi li ha sentiti, forse intravisti e ha immaginato cosa stesse per accadere, contattando le forze dell’ordine, ma i malfattori hanno continuato a operare, sapendo che il tempo era dalla loro parte: in pochi minuti, i due intrusi hanno buttato tutto all’aria, cassetti, credenze, armadi, rovesciando tutto ciò che potevano, senza poi intascare molto a parte della gioielleria. Alcuni vicini, che hanno parlato con le vittime del furto, spiegano che il valore degli articoli sottratti, in oro, era per i proprietari più affettivo che economico: come spesso accade, i ladri cercavano contanti e beni facilmente rivendibili, lasciando stare apparecchi elettronici come computer o televisori. Conclusa l’incursione nella prima casa, gli sconosciuti sono strisciati fino alla recinzione dell’abitazione vicina, abitata da una giovane: anche in questo caso, oltrepassandola e raggiungendo i balconi, avrebbero fatto irruzione da una finestra, cercando preziosi con irruenza, gettando all’aria tutti gli arredi. Dopo il saccheggio si sarebbero rapidamente dileguati nell’oscurità, forse raggiungendo un’automobile parcheggiata lì vicino. «Sì, succede in questo quartiere, soprattutto durante le feste di paese, quando c’è più possibilità che le case siano vuote – spiega una cittadina, – Non vediamo spesso auto sospette da queste parti, ma siamo vicini a una strada molto frequentata e quindi non è improbabile che qualcuno accosti qui e si metta magari a studiare le nostre abitudini». Secondo il racconto della residente, quando la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto per il sopralluogo era ormai troppo tardi: un altro tentativo di effrazione era in atto a Nemeggio, frazione di Feltre. I proprietari, entrando in casa, si sono detti profondamente turbati: come spesso accade in questi casi, a disgustarli è vedere la propria casa in quelle condizioni, violata e sconvolta, più che l’idea di aver perso degli oggetti.

Sono giorni di timore e diffidenza per i cittadini di Borgo Valbelluna e di altri comuni del Feltrino: una comunità che si stringe sempre più a se stessa, anche attraverso i gruppi di messaggistica con cui si segnalano istantaneamente tutti gli avvistamenti, con tanto di targhe e fotografie dei soggetti “sospetti”. Solo a febbraio erano state visitate via dei Martiri, con la sottrazione di denaro e preziosi in un’abitazione, oltre alla sparizione di due auto da via Galilei, due utilitarie, forse utilizzate poi per effettuare altri colpi. Un contesto, insomma, che non lascia tranquilli gli abitanti. E nemmeno le forze dell’ordine.