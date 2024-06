Lista unica, c'è chi guarda al quorum per stappare lo spumante. Ma potrebbe non bastare

PADOVA - Elezioni amministrative, si vota in 52 Comuni in provincia di Padova. Le urne chiuderanno alle 23 di oggi, 9 giugno, e lo spoglio inizierà alle 14 di domani dopo che sarà ultimato quello delle Europee. Ma per 8 Comuni del Padovano lo spumante potrebbe essere stappato ben prima.

Ebbene, ad Arre, Candiana, Masi, Massanzago, Piacenza d'Adige, Sant'Elena, Urbana, Villa del Conte c'è una sola lista in gara. Nei Comuni sotto i 15 mila abitanti in cui si presenti un solo candidato sindaco basta che sia raggiunto i quorum del 40% per essere eletti. Ma attenzione, i voti devono essere validi quindi se c'è già chi è pronto con i coriandoli dovrà comunque aspettare la fine dello scrutinio per avere l'ufficialità. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto l'elezione si considera nulla.