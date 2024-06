PADOVA - Quattro medaglie olimpiche, fra cui l’oro di Sidney 2000: Rossano Galtarossa è il canottiere azzurro più volte sul podio ai Giochi. «Eppure questa è ancora la specialità dei fratelli Abbagnale – ammette Rossano – che io sia il più medagliato lo sanno in pochi». Colpa delle epiche telecronache di Galeazzi? «Ma no, “Bisteccone” ha raccontato anche le mie gare, solo che nell’immaginario popolare si ricordano di più i fratelloni, come li chiamava lui. Non fraintendetemi: eterna gloria agli Abbagnale, però ci sono anche gli altri; di Federica Cesarini e Valentina Rodini che hanno vinto a Tokyo 2021, primo oro olimpico del canottaggio italiano dopo Sidney e primo oro femminile di sempre, chi si ricorda?». Allora è un problema di comunicazione. «Sicuramente con i social media adesso un atleta di qualsiasi sport può essere “on line” subito dopo un risultato, io dovevo aspettare i suoi colleghi per poter dire qualcosa. Però è vero che ci sono sport, come il nostro, su cui l’attenzione ha dei picchi in corrispondenza dei grossi eventi, ma poi se ne parla troppo poco».

Le Olimpiadi, nessun rimpianto

Ci sono rimpianti per non essersi messo un po’ di più in mostra, per non aver rivendicato il peso delle sue medaglie? «No, io ho sempre avuto una regola: quello che è fatto è il passato. È giusto esserne orgogliosi, ma va messo alle spalle. Dopo un titolo mondiale, dopo una medaglia olimpica, non si può crogiolarsi troppo a lungo; se si vuole continuare a competere bisogna guardare all’impegno successivo, perché la preparazione è la base per ogni risultato. Se pensi di essere arrivato, è la fine, puoi smettere perché non hai più le motivazioni. Mi è capitato di aver bisogno di una pausa, dopo Atene 2004 ho fatto due anni sabbatici, ma quando ho deciso di ripartire l’ho fatto senza pensare che ero l’olimpionico di Sidney 2000». Barcellona 1992 è stata la sua prima Olimpiade, delle sei cui ha partecipato. «In Spagna ero già il più alto dell’equipaggio, ma ero anche il “bocia” del gruppo, il giovane senza esperienza, per cui ho pensato solo a fare il mio dovere. In finale un arrivo al cardiopalma: Germania oro irraggiungibile, arriviamo con Norvegia e Svizzera in 26 centesimi di secondo; il fotofinish è interminabile, poi risultiamo terzi per sei centesimi dietro la Norvegia e svizzeri giù dal podio, ma abbiamo la medaglia».

Seconda Olimpiade ad Atlanta 1996, i Giochi del centenario. «Dovevano essere di Atene, cento anni dopo la prima, invece i soldi della famosa bevanda gassata hanno la meglio. Noi ci arriviamo da campioni del mondo in carica, avendo vinto il titolo nei due anni precedenti; abbiamo anche il record iridato e quindi siamo i favoriti. Ma qualcosa nei mesi precedenti fa suonare l’allarme, cambiamo anche qualcosa negli allenamenti perché i riscontri cronometrici non sono soddisfacenti. In più gli avversari ci hanno studiato e trovano il modo di metterci in difficoltà. In finale arriviamo quarti, a mezzo metro dal podio, una delle cose peggiori che possano succedere, perché se perdi è meglio perdere di brutto, almeno non ci sono rimpianti. A 28 anni di distanza ricordo ancora il senso di demolizione al termine di quella gara». Le dichiarazioni del direttore tecnico Giuseppe La Mura («non si sono allenati abbastanza») fanno il resto, Rossano è sul punto di mollare tutto. Ma ritrova le motivazioni e con il “quattro” azzurro conquista altri due titoli mondiali (1997 e 1998). L’anno dopo però in Canada le cose vanno male e allora Galtarossa affronta La Mura “a brutto muso” e i due si chiariscono. Così si arriva a Sidney 2000.

Il feeling con l'Australia

«L’Australia è stata una scoperta, un continente con cui ho trovato subito il feeling, nonostante l’enorme differenza di fuso orario, fin dal raduno preolimpico svolto nel 1999. Facevo riscaldamento la mattina presto su un prato e nonostante il freddo stavo a piedi nudi proprio per il bisogno di avere un contatto con la terra». La finale di Sidney, raccontata con stile inconfondibile da Galeazzi, è una marcia trionfale. Dopo l’impresa, Galtarossa pensa di smettere da vincitore, ma la “febbre” torna presto ed è alimentata dalla voglia di provare un’avventura diversa, stavolta con il due di coppia assieme ad Alessio Sartori. Vanno sul podio ai mondiali 2001 e 2003 (anche nel 2002, ma con il “quattro”), poi ad Atene 2004 si confermano da podio e conquistano il bronzo. «Una sfida soprattutto con l’imbarcazione – ricorda Rossano – perché eravamo entrambi alti due metri e il doppio è molto corto rispetto al quattro. Ma alla fine non è stato un vero problema».

Due anni di stop

Questa volta Galtarossa è deciso a smettere sul serio, e rimane fermo per ben due anni. Ma galeotti sono i nuovi test energometrici che la federazione adotta per valutare gli atleti; Rossano decide di farli per pura curiosità e dopo due anni senza allenamenti risulta incredibilmente fra i migliori. «Mi sono messo a disposizione e ho ripreso ad allenarmi per conquistarmi un posto, perché giustamente le mie medaglie non mi garantivano niente; di fatto sono diventato la chioccia di tutti i bravi giovani che lottavano con me per andare ai Giochi in Cina». A Pechino le condizioni ambientali sono difficili. «Un’umidità pazzesca ed era tutto grigio, ma la cappa riguardava anche l’organizzazione: raramente ho incontrato una simile rigidità nelle norme di sicurezza». In finale vince il fortissimo equipaggio polacco, ma arriva un bell’argento, l’ultimo di podio olimpico di Galtarossa. A Londra 2012 viene relegato a riserva dal direttore tecnico Giuseppe De Capua, che non lo comunica all’atleta, il quale lo apprende da un giornalista. Un finale amaro per una carriera leggendaria: ancora oggi Rossano non ha perdonato.