VIGONZA (PADOVA) - Si sveglia nel cuore della notte e mette in fuga i ladri. Brutta nottata per una donna di 89 anni di Peraga di Vigonza, svegliata di soprassalto giovedì notte dopo aver udito un forte rumore provenire dalla finestra del balcone della sua casa. Con il cuore in gola e tanto coraggio, l'anziana si è alzata e ha acceso le luci. Poi ha avvisato alcuni suoi familiari che sono corsi da lei. Giunti a casa della parente, hanno scoperto che il rumore sentito dalla donna, che poco prima l'aveva svegliata, era stato un tentativo di furto. Alla base del balcone che chiude la finestra infatti sono stati trovati evidenti segni di una forzatura.

«Giovedì notte racconta il figlio dell'anziana , alcuni malintenzionati, non sappiamo di quante persone si tratti, hanno tentato di entrare a casa di mia mamma che ha 89 anni e vive da sola. Per cercare di introdursi in casa hanno forzato un balcone con un piede di porco: lo abbiamo capito dai segni lasciati sul legno dell'infisso. Lei ha sentito tutto: si è svegliata e ha immediatamente acceso la luce, così sono scappati. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri».

La prontezza di riflessi dell'anziana ha così messo in fuga i ladri, ma certo la paura è stata tanta. «La mamma si è spaventata tantissimo dice ancora il figlio . È bruttissimo per chiunque venire svegliati di soprassalto perché qualcuno sta cercando di entrarti in casa, figuriamoci poi per una donna di 89 anni. Pian piano si sta riprendendo dalla paura». I malviventi molto probabilmente non si aspettavano che in casa ci fosse qualcuno e, appena viste le luci accendersi, sono fuggiti in tutta fretta.

Anche tre anni fa, a luglio del 2021, due malintenzionate erano riuscite a entrare nella stessa abitazione ea derubare la donna. In quell'occasione però il furto era avvenuto di mattina. Le ladre avevano tenuto d'occhio i movimenti dell'anziana, osservandola dalle finestre, e non appena la pensionata si era allontanata dalla loro vista per andare in un'altra stanza della casa una delle due era entrata in cucina e in pochi secondi le aveva portato via i contanti dal portafoglio. L'anziana, poco dopo, si era accorta dell'accaduto perché era riuscita a vedere dalla finestra di una stanza al piano superiore la ragazza fuggire e scappare a bordo di un'auto, dove ad attenderla alla guida c'era la complice.