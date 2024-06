PADOVA - Otto candidati sindaci hanno già sconfitto il loro primo avversario in queste elezioni amministrative: il quorum strutturale, ovvero la necessità che alle urne si presentasse almeno il 40% degli aventi diritto. Ma per festeggiare davvero gli aspiranti sindaci che hanno corso in solitaria dovranno comunque aspettare lo spoglio di oggi, che partirà alle 14, per vedere se la loro lista unica avrà superato il secondo scoglio, ovvero il quorum funzionale: devono ottenere almeno il 50% dei voti validi.

In tutti e otto i Comuni, infatti, già alle 19, è stato superato lo scoglio del 40%: Arre, Candiana, Masi, Massanzago, Piacenza d'Adige, Sant'Elena, Urbana, Villa del Conte. A tirare un primo sospiro di sollievo, rispettivamente, Michele Teobaldo, Luca Mafrin, Cosimo Galassini, Sabrina Schiavon, Primo Magri, Valentina Businarolo, Michele Danielli e Antonella Argenti. Ora ai candidati basta superare il 50% più uno dei voti validi per indossare la fascia tricolore.

IN CITTÀ

Per quanto riguarda le elezioni europee, l'affluenza è in deciso calo: nel 2019 si attestava al 67%, ieri poco prima della mezzanotte il dato era ancora incompleto ma comunque fermo al 56%.

A Padova le operazioni di voto si sono volte regolarmente e non ha avuto particolari conseguenza la nuova disposizione voluta dal Comune che prevedeva l'abolizione delle file divise tra uomini e donne per accedere ai seggi. Una distinzione che, secondo l'amministrazione, creava disagio alle persone in transizione. Da qui la decisione della fila unica. «Ai seggi abbiamo registrato un via vai continuo di votanti, ma code vere e proprie davanti alle sezioni non se ne sono formate ha spiegato in serata l'assessora ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini - Di conseguenza, in generale, non c'è stata la necessità di applicare la nuova norma. In tutti i casi, non ambiamo registrato contestazioni di nessun tipo».

L'ENTUSIASMO

Sempre Benciolini ieri ha voluto raccontare una scena a cui ha fatto da sfondo un seggio a Chiesanuova. «Entra una signora di origine straniera e porta con sé stretta tra le mani la carta di identità e la tessera elettorale e esprime fieramente "è la mia prima volta". Un po' impacciata non sapeva cosa doveva fare, come funzionava, dove doveva andare tanto che ci si sono accorti subito che aveva sbagliato la sezione».

«E così è stata accompagnata alla sezione giusta ha raccontato sui social l'assessora - Evidentemente sta scoprendo la bellezza della democrazia e il sentirsi parte di una comunità. A raccontarmi il tutto è stato uno scrutatore. Penso che ogni persona arrivi al seggio con la sua storia, le sue esperienze, le sue attese, le sue visioni. È questo il bello della democrazia: che si costruisce attraverso il contributo di ciascuna persona. Chi non ha mai votato o non può votare, conosce bene la differenza. E forse il suo contributo è anche quello di farci vedere ciò che abbiamo e non darlo per scontato».

IN PROVINCIA

Regolari anche le operazioni di voto negli altri seggi distribuiti su tutta la provincia (sono 892 in tutto).

Tra sabato e ieri sono stati 763.765 gli elettori che, a livello provinciale, sono stati chiamati al rinnovo del Parlamento europeo e di 52 comuni. Di questi aventi diritto 372.555 sono uomini e 391.210. Solo a Padova ad essere chiamati alle urne sono state 160.610 persone.

I NUMERI

All'interno "corpo elettorale provinciale" ad essere chiamati al voto amministrativo (52 Comune vanno, appunto, al rinnovo) sono stati anche 275mila elettori. Erano quattro i Comuni al voto che possono contare su più di 15mila abitanti.

Comuni che, nel caso in cui uno dei candidati non dovesse superare il 50% dei consensi, sarebbero costretti ad andare al ballottaggio il 23 e il 24 giugno. Si tratta di Cadoneghe, Monselice, Selvazzano dentro e Rubano. Per gli altri 48 il responso arriverà questo pomeriggio quando saranno scrutinate le schede delle amministrative a partire dalle 14. Quella di oggi sarà una lunga giornata di attese, brindisi e delusioni.