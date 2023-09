PADOVA - «Sto lavorando da quattro anni per portare il Giro d'Italia a fare tappa a Padova. E ovviamente ho la speranza di farcela. Ma ad oggi non c'è nulla di ufficiale dunque quelle che sento sono tutte supposizioni». L'assessore allo Sport del Comune, Diego Bonavina sceglie il profilo basso ma si rincorrono le voci che vorrebbero Padova sede di una tappa, la quart'ultima, al Giro del 2024. Una tappa per velocisti prima di affrontare le montagne. Certamente ne sapremo di più il 13 ottobre quando ci sarà la presentazione ufficiale ma è un fatto che da anni gli appassionati attendono questo momento, che è stato solo sfiorato, ma ha centrato Cittadella e Monselice.

In testa alla speciale classifica come sede d'arrivo è Padova che ha ospitato sette volte la fettuccia che assegnava la vittoria di una tappa; le altre sono Cittadella (3) e Abano Terme (2) e appunto Monselice nel 2020. Padova è stata anche per cinque volte sede di partenza e Abano due. In questo contesto appare anche Montegrotto Terme che ospitò il via nel 2002 della tappa che arrivò a Conegliano. Il Giro fece tappa a Padova il 23 maggio del 2000 proveniendo da S. Marcello pistoiese. Vinse in volata Ivan Quaranta nell'anno di Casagrande maglia rosa. L'ultima partenza avvenne il 12 maggio del 2009 destinazione S. Martino di Castrozza dove vinse Danilo Di Luca. Resta negli annali l'arrivo del 1978 quando in volata in Prato della Valle s'impose Francesco Moser, con la maglia di campione del mondo con una volata a filo di transenne. Ma scorrendo nel tempo era il 1912 quando la quarta edizione del Giro d'Italia si aprì con una Milano-Padova di 398 chilometri: vinse Giovanni Micheletto in casacca Atala e giacchè a quei tempi la classifica era riservata alle squadre e non individualmente ai corridori, quello fu il primo atto che successivamente portò al trionfo l'allora noto marchio di biciclette padovano. Da allora si torna a Padova nella quindicesima tappa del 1936, con partenza da Ferrara e dopo oltre un decennio (1947) ecco la Cesenatico-Padova su cui c'è la firma del potente passista veneziano Antonio Bevilacqua, mentre il Giro fu appannaggio del campionissimo Fausto Coppi.